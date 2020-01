Van Gerwen in spectaculaire WK-finale onderuit tegen Wright

Door Max van der Put



Het bekt zo lekker als de mastercaller bij het darts een speler kan aankondigen als ‘back to back champion of the wooooooooorld’.... Van Gerwen heeft alles al minstens een keer gewonnen in het circuit van de PDC, maar die geuzennaam heeft hij nog niet. Ook niet na de WK-finale van tegen Wright. De naam van Mighty Mike stond nog net niet in Sid Waddell Trophy gegraveerd; hij was veruit favoriet in de eindstrijd. Niet zozeer vanwege zijn prestaties dit toernooi, want die waren niet echt om over naar huis te schrijven. Maar in de elf finales die hij tegen Wright gooide tot dusverre, trok hij altijd aan het langste eind. De Vlijmenaar ‘zat in het hoofd’ bij de flamboyante Schot, die daarom deze WK-finale ook wel niet zou winnen, was de algehele opinie.



Van Gerwen was op dit WK nog niet echt tot het uiterste gedreven tot en met de halve finale, vertelde hij zelf ook na die partij tegen Nathan Aspinall . Dus het was ook niet nodig geweest dat hij zijn topniveau haalde. Als Wright hem daar wel toe zou dwingen, dan ging het gaspedaal echt wel tot op de bodem, beloofde de Vlijmenaar. Maar zo ging het niet vanavond in Alexandra Palace. Wright deed wat hij moest doen; hij zette de regerend wereldkampioen onder druk. Maar bij Van Gerwen haperde het gaspedaal; hij kon het slechts bij vlagen helemaal indrukken. Van 2-0 achter in sets naar 2-2 bijvoorbeeld.