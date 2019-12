Van Gerwen in tranen over vete met Klaasen: ‘Dit gaat nooit meer over’

Door Yorick Groeneweg



Dat Klaasen een foto van zijn geslachtsdeel naar het minderjarige zusje van Van Gerwens vrouw Daphne stuurde, is de wereldkampioen nog altijd niet vergeten. In tranen en af en toe met zijn handen voor zijn gezicht deed Michael van Gerwen gisteravond laat in de perskamer van Alexandra Palace een boekje open. Hoewel het jaren terug gebeurde, heeft de darter uit Vlijmen er nog altijd vast van.



,,Want als zoiets gebeurt dan ga je kapot”, vertelde Van Gerwen aangeslagen. Hij probeerde ermee duidelijk te maken waarom hij in Londen voor het oog van de wereld zo graag van Jelle Klaasen wilde winnen. ,,Het komt dan toch weer naar boven. Ik wil erboven staan, maar dat lukt me niet”, vervolgde Van Gerwen, die tijdens de wedstrijd al een aangeslagen indruk maakte.

Voor een pijl het bord raakte, was echter al duidelijk dat de Brabanders gebrouilleerd zijn. De twee gaven elkaar bijvoorbeeld geen hand toen zij het podium betraden. Het is een goed gebruik, maar ze liepen elkaar straal voorbij. Dat Van Gerwen vanuit het publiek onsportief gedrag werd verweten, was voor hem reden na de wedstrijd openheid van zaken te geven.

,,Mensen verwachten veel van mij en hij is toch de underdog. Dan vragen ze zich ook af waarom ik hem geen hand geef. Daar word ik op afgerekend. Hoe oneerlijk is dat? Nu word ik door iemands anders stommiteiten gestraft. Het is klaar nu.”

Taakstraf

Klaasen is ook al gestraft. In 2012 kreeg hij een taakstraf van 16 uur en moest hij een schadevergoeding van 400 euro betalen. Klaasen maakte vrijdag eerder op de avond duidelijk niet te willen praten over zijn getroebleerde verhouding met Van Gerwen. ,,Daar ga ik niet op in”, reageerde Klaasen, die in de eerste ronde al van Kevin Burness had gewonnen.

Van Gerwen zag dat na de loting al even aankomen. Toch zorgde het voor extra druk bij de titelfavoriet, die ook na de 3-1 overwinning niet bij hem was verdwenen. Zo ging het niet over zijn jacht op een vierde wereldtitel, maar vertelde hij met vuurrode ogen, tranen op de wangen en een schokkende stem over de verstoorde verhouding tussen twee voormalige vrienden.

,,We zagen elkaar vijf dagen in de week en deden alles samen”, vervolgde Van Gerwen over zijn band met de voormalige Lakeside-kampioen. ,,Maar als zoiets gebeurt dan is er geen weg meer terug. Hij is gestraft en dat is prima, maar dit gaat nooit meer over.”

