Van Gerwen komt tegen Klaasen met schrik vrij op vrijdag de dertiende

Klaasen won verrassend de eerste set en begon voortvarend aan de tweede, maar de nummer 1 rechtte in Londen op tijd de rug tegen de voormalig Lakeside-kampioen. Van Gerwen drukte het gaspedaal naar het einde toe dan toch nog eens stevig in. Ondanks zijn goede begin bleek de nummer 48 van de wereld onder die druk toch niet in staat om Mighty Mike te verslaan.



Voor Klaasen was het al de tweede partij van de avond. In de eerste ronde rekende The Cobra met 3-1 af met Kevin Burness. Van Gerwen komt pas op 22 december weer in actie in Londen. De titelverdediger treft dan in de derde ronde op de late zondagavond de winnaar van het duel tussen de als 32ste geplaatst Ricky Evans en de winnaar van de eersterondepartij tussen Mark McGeeney en Matt Campbell.



Uitslagen 13 december

Eerste ronde

• Jelle Klaasen - Kevin Burness: 3-1

• Kim Huybrechts - Geert Nentjes: 3-2

• Luke Humphries - Devon Petersen: 3-1



Tweede ronde

• Michael van Gerwen - Jelle Klaasen: 3-1