Van Gerwen laat geen spaan heel van Wright en stoot door tot finale

De beste darter van de wereld schaarde zich eerder op de dag bij de laatste vier met een overwinning op Gary Anderson en vanmiddag moest opnieuw een Schot eraan geloven. Wright profiteerde in de eerste leg van de partij niet van een paar missers van Mighty Mike, die hij daarna niet meer terug zag. Terwijl de als eerste geplaatste Snakebite geen moment in de wedstrijd kwam bleef Van Gerwen doen wat hij moest doen en in amper 20 minuten had de Nederlander de klus geklaard. Daar was overigens niet eens écht een zinderend niveau voor nodig. Het gemiddelde van 97 was ruim genoeg tegen de titelverdediger, die met nog minder dan 83 gemiddeld geen moment in de wedstrijd zat.



Eerder op de dag gooide Wright nog een stuk beter, toen hij Raymond van Barneveld na een spannende partij naar de uitgang verwees in Australië. Later vandaag hoopt Van Gerwen zijn eerste titel in Melbourne veilig te stellen, wanneer hij het opneemt tegen de winnaar van het treffen tussen Rob Cross en Daryl Gurney, respectievelijk als nummer 2 en 3 geplaatst. Het zou voor de Brabander alweer zijn dertiende toernooizege zijn in de World Series.