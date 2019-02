Van Gerwen lijdt eerste puntenverlies: ‘Veel fouten gemaakt’

De andere Nederlander in de Premier League, Raymond van Barneveld, komt in de laatste partij van de avond in actie.



Van Gerwen speelde als voorlaatste in Exeter en zijn tegenstander was The Machine, zoals de bijnaam van Wade luidt. De Nederlander kreeg in leg vier genoeg kansen om een leg van Wade af te pakken, maar de dubbel viel niet bij Mighty Mike. Wade ontsnapte, maar twee legs later, opnieuw in de leg van de Engelsman, miste Van Gerwen wéér pijlen op de dubbel. Zo kon Wade weer langszij komen: 3-3.



Direct daarna sloeg Wade toe na een paar matige beurten van Van Gerwen: 4-3 én de break tegen de Nederlander. Wade bleef ijzersterk gooien en bracht Van Gerwen zijn eerste nederlaag én zelf eerste puntenverlies toe in de Premier League Darts 2019 door met 7-3 te winnen van de Nederlandse nummer één van de wereld.



Van Gerwen kon na afloop bij RTL7 enkel zichzelf de schuld geven van de nederlaag in Exeter. ,,Ik ben veel beter dan dit, moet deze partij gewoon winnen“, kijkt MvG terug. ,,Dit mag niet gebeuren en kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Ik was niet scherp en heb veel fouten gemaakt.”