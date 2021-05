Van Gerwen maakt indruk in sensationele partij tegen Wade: ‘Daar doe je iemand pijn mee’

Michael van Gerwen kijkt na master­class naar toekomst: 'Dat mag gewoon niet meer gebeuren’

6 mei Michael van Gerwen steekt dan wel niet in zijn beste vorm, toch blijft hij de man op wie alle schijnwerpers staan gericht. Na zijn masterclass van gisteren in de Premier League Darts moet de Vlijmenaar nu langzaamaan weer op structurele basis de 100+ gemiddelden laten zien. Ondanks lichte twijfels in de afgelopen maanden is het geloof in eigen kunnen nog altijd sterk aanwezig. ,,Ik zie veel licht aan het einde van de tunnel.”