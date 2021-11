Van Gerwen met spectaculaire finish naar knock-outfase, ‘Barney’ volgende tegenstander?

Grand Slam of DartsDe Grand Slam of Darts is vanavond toe aan de laatste wedstrijden in de groepen E, F, G en H. Michael van Gerwen verzekerde zich tegen John Henderson (5-1) al gauw van zijn plek in de achtste finales. Nu is het vooral nog de vraag of hij daar Raymond van Barneveld tegen gaat komen. Om door te komen moet de Hagenaar zien af te rekenen met een oude rivaal in Gary Anderson.

Van Gerwen kwam al in de derde partij van de avond in actie tegen de Schot John Henderson. ‘Mighty Mike’ had op voorhand aan één leg genoeg om zeker te zijn van de knock-outfase. Voor de bonus van omgerekend vierduizend euro voor de groepswinst had hij er nog eentje extra nodig. Van Gerwen slaagde meteen voor zijn eerste missie, al gaf hij Henderson nog een kans voor een vroege break, waarna hij de tweede leg afsnoepte van ‘Highlander’.

De Brabantse nummer 3 van de wereld kwam niet in de buurt van het recordgemiddelde van 115,19 uit zijn eerste partij, maar deed meer dan genoeg om Henderson opzij te zetten. In stijl maakte Van Gerwen het in de zesde leg af. Via de enkele bull en twee keer bullseye ging 125 van het bord voor 5-1. ,,Mooi dat ik toch nog iets leuks had kunnen laten zien deze wedstrijd", aldus Van Gerwen tegenover RTL7. ,,Het was helemaal niet sprankelend. Het scorend vermogen was gewoon te slap en ik wilde te graag dingen laten zien. Dat is niet nodig, want dan ga je het jezelf moeilijk maken. Gemiddeld 94 is niet genoeg, maar je wint de wedstrijd en dat is het belangrijkste.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mocht ook Van Barneveld in het sluitstuk van de avond winnen, treft hij ‘Mighty Mike’ overmorgen bij de laatste 16. Wie Van Gerwen het liefst tegenover zich krijgt, zijn landgenoot of Anderson? ,,Dat maakt mij niet uit. Het zijn allebei fantastische spelers, maar ze moeten wel beter gaan gooien. Ik weet namelijk waartoe ik in staat ben en ik voel me goed.”

In de groep van ‘Barney’ had Michael Smith zich met twee eerdere overwinningen reeds verzekerd van een plek bij de laatste 16. Op basis van het vertoonde spel mocht winnen van de geblesseerde Joe Davis geen zware opgave zijn in de eerste partij van de avond. En hoewel ‘Bully Boy’ niet kon imponeren, won hij wel met 5-3 voor de groepswinst.

• Michael Smith - Joe Davis (Groep H) 5-3

• Joe Cullen - Lisa Ashton (Groep G) 5-2

• Michael van Gerwen - John Henderson (Groep G) 5-1

• Mensur Suljovic - Matt Campbell (Groep F) 5-0

• José de Sousa - Luke Humphries (Groep F)

• Peter Wright - Mike De Decker (Groep E)

• Gabriel Clemens - Fallon Sherrock (Groep E)

• Gary Anderson - Raymond van Barneveld (Groep H)

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © PDC