Van Gerwen mist zijn uitdagers Taylor en Van Barneveld

Te sterk voor Ierland Wright en Anderson bezorgen Schotland eerste wereldti­tel voor koppels

9 juni Schotland heeft voor het eerst de wereldtitel darts voor koppels veroverd. Tegen Ierland deden Gary Anderson en Peter Wright waar ze vier jaar geleden in de finale niet in slaagden: 3-1. Het is de eerste keer dat een ander land dan Nederland of Engeland de World Cup of Darts wint.