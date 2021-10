Van Gerwen na hoogstaande kraker voorbij wereldkampioen Price bij EK darts

In aanloop naar de wedstrijd tegen Price stookte Van Gerwen het vuurtje al even op met teksten als ‘ze zijn allemaal bang voor me’. Price, nummer één van de wereld en wereldkampioen, leek niet onder de indruk en startte voortvarend tegen de Nederlander. De Welshman ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.



Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen herstelde zich en knokte zich terug tot 5-5. Vanaf dat moment ging het gelijk op en lieten ‘Mighty Mike’ en ‘The Iceman’ zien top de absolute top van het darts te horen. Scorend waren ze fenomenaal, al leek in de slotfase de spanning er bij beide mannen in te sluiten.



Van Gerwen miste in de zestiende leg drie pijlen op de dubbel om met 9-7 voor te komen. Price kwam terug tot 8-8, maar met een ijzersterke leg kwam de huidige nummer drie van de wereld toch op matchpoint. Met een 72-finish besliste Van Gerwen de kraker tegen Price in zijn voordeel: 10-8.