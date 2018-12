Van Gerwen naar kwartfinale na spektakelstuk tegen Lewis

Door Max van der Put



Vanaf de eerste pijl was duidelijk: hier staat een man met een missie. Die zich niet wil laten verrassen door de sluwe vos Lewis. Dat lukte bijzonder goed tot hij in sneltreinvaart bijna een voorsprong van 3-0 in sets te pakken had. Met een mooi moyenne van 107 tegen ‘slechts’ 98 van Lewis. Maar toen stak het euvel van het afgelopen jaar plots de kop weer op. Liefst zes darts op dubbels liet Van Gerwen onbenut, waardoor het geen 3-0 maar 2-1 werd. En Lewis niet groggy in de touwen hing, maar weer back in business was.



Hoe duur waren de foutjes voor Van Gerwen? Dat viel mee. Al werd hij in de vierde set eerst nog wel even gebroken voordat hij het gaspedaal weer diep indrukte en er 3-1 in sets van maakte. Een rustgevende kloof, zodat er bij 2-2 in legs in de vijfde set wel heel veel druk op de schouders van Lewis – die mocht beginnen – kwam te liggen. Te veel, zo bleek. Aan twee matchdarts had Van Gerwen genoeg. Op overtuigende wijze (moyenne 108,08 en uitgooipercentage 44%) boekte hij zijn plekje in de kwartfinale. Daarin neemt de tweevoudig wereldkampioen het op tegen de winnaar van de partij tussen Ryan Joyce en James Wade.