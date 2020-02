Van Gerwen neemt revanche op Wright

Compleet speelschema Van Gerwen start Premier League tegen wereldkam­pi­oen Wright

20 januari Ruim een maand nadat ze in Alexandra Palace om de wereldtitel hebben gestreden, staan de darters Michael van Gerwen en Peter Wright weer tegenover elkaar. De twee WK-finalisten nemen het op de eerste avond van het nieuwe seizoen in de Premier League, op donderdag 6 februari in Aberdeen, tegen elkaar op. Wright versloeg titelhouder Van Gerwen op nieuwjaarsdag in Londen met 7-3.