Van Gerwen ondanks puntverlies ‘niet ontevreden’ bij start Premier League

Michael van Gerwen is de Premier League-editie van 2021 begonnen met een gelijkspel (6-6 in legs). De drievoudig wereldkampioen darts vond op de eerste speelavond in Dimitri van den Bergh een taaie tegenstander.

Tegen Van den Bergh liep het nog niet helemaal gesmeerd. In de derde leg liet de 26-jarige Belg zich als eerste gelden. Met een 131-finish pakte Van den Bergh de beurt van Van Gerwen af en nam daarmee een 1-2 voorsprong. Maar dankzij drie opeenvolgende breaks was de stand na zes legs in evenwicht (3-3). Daarna ontliepen beide spelers elkaar nauwelijks.

Van den Bergh mocht bij een 6-5 voorsprong de laatste leg beginnen, maar kon de zege niet over de streep trekken. Zo pakte Van Gerwen via een belangrijke 101-finish alsnog een punt. De Brabander gooide 100,16 gemiddeld, waar zijn opponent 99,52 liet noteren.

,,Je kunt nooit tevreden zijn met slechts één punt, maar Dimitri speelde een goede wedstrijd”, stelde Van Gerwen vast. ,,Ik heb op bepaalde momenten meer scorend vermogen nodig, maar over het algemeen ben ik niet ontevreden.”

Van Gerwen won de Premier League al vijf keer, maar beleefde vorig jaar een teleurstelling door voor het eerst in zijn loopbaan niet tot de finaleronde door te dringen. ,,Je moet daar ook niet te lang bij stilstaan. Ik ben een positief ingestelde gozer en kijk liever snel weer vooruit. Dat ik de play-offs niet haal, laat ik me geen tweede keer gebeuren”, benadrukte hij.

Clash met Wright

Van Gerwen vervolgt de Premier League-campagne met een clash tegen Peter Wright. De excentrieke Schot deelde recent een nieuw plaagstootje uit aan het adres van de Nederlander. Zo stelde hij dat Van Gerwen dit jaar geen groot televisietoernooi gaat winnen. ,,Geen idee waarom hij dergelijke uitspraken doet, misschien een beetje aandacht? Hij triggert me er in elk geval niet mee", reageerde Mighty Mike op de uitspraken.

Nu mogen ze dinsdagavond in de Marshall Arena in Milton Keynes in elk geval een sportieve strijd uitvechten. Wright hield aan zijn eerste optreden met Jonny Clayton één punt (6-6 in legs) over. De ex-wereldkampioen gooide een gemiddelde van 101,20 en was vooral finishend (6 uit 6) ijzersterk.

Volledig scherm Gerwyn Price dingt dit jaar in de Premier League niet mee naar de hoofdprijs van bijna 300.000 euro. © PDC

Wereldkampioen Price naar huis gestuurd

De Premier League raakte op het laatste moment een van de grote eyecatchers kwijt. Regerend wereldkampioen Gerwyn Price testte positief op Covid-19 en werd zo onverrichter zake naar huis gestuurd. Een grote domper voor de 36-jarige Welshman, die bij zijn eerdere drie deelnames al nooit de finaleronde haalde.

Opvallend was overigens dat Price de uitslag van de coronatest later publiekelijk in twijfel trok. Bij thuiskomst deed hij namelijk drie sneltests, die allemaal een negatief resultaat opleverden. Een terugkeer in de Premier League levert het hem echter niet meer op.

Volledig scherm James Wade © PDC

Vervanger Wade

James Wade is in Milton Keynes de vervanger van Price. Dat de huidige nummer 4 van de wereld vooraf niet tot het keurkorps van tien darters behoorde, was al enigszins opvallend. Daarover uitte hij eerder zijn ongenoegen. ,,Ik ben wel vaker onterecht niet toegelaten, maar deze keer had ik toch zeker een uitnodiging verdiend. Het lijkt wel of mijn prestaties er niet toe doen. Nu krijgt de 37-jarige Brit alsnog zijn kans. The Machine mag onmiddellijk tot de gevaarlijke outsiders worden gerekend, zo won hij onlangs nog het UK Open.

Wade startte maandagavond de competitie met een gelijkspel (6-6 in legs) tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Titelverdediger Glen Durrant kende een valse start. De 50-jarige Brit speelde tegen Nathan Aspinall ondermaats (87,99) en verloor kansloos met 3-7 in legs. Hij krijgt dinsdag direct een herkansing. Dan wacht Jonny Clayton als tegenstander.

Uitslagen eerste speelronde

Nathan Aspinall - Glen Durrant 7-3

Rob Cross - José de Sousa 6-6

Peter Wright - Jonny Clayton 6-6

James Wade - Gary Anderson 6-6

Michael van Gerwen - Dimitri van den Bergh 6-6

Programma Premier League

Tegen wie speelt Michael van Gerwen de komende dagen? Bekijk ook het verdere programma in de Premier League.

