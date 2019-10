Van Gerwen ontsnapt en maakt met winnen Champions League prijzenkast compleet

Finale tegen 'Mighty Mike'? 'Snakebite’ Wright na demonstra­tie naar eindstrijd Champions League of Darts

21:29 Peter Wright is de eerste finalist van de Champions League of Darts 2019. ‘Snakebite’ liet in de halve finale weinig heel van WK-finalist Michael Smith: 11-5. De tegenstander van Wright in de eindstrijd in Leicester wordt Michael van Gerwen of Gerwyn Price. Zij spelen later zondagavond hun partij in de halve finale.