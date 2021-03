Van Gerwen opent Premier League tegen Van den Bergh

Van Barneveld na eerste dag nog niet zeker van finaleron­de Q-school

8 februari Raymond van Barneveld heeft op de eerste dag van zijn ‘tweede’ dartscarrière drie partijen gewonnen. De vijfvoudig wereldkampioen bleef op de openingsdag van de zogeheten Qualifying School in het Duitse stadje Niedernhausen steken in de achtste finales. ‘Barney’ had de halve finales moeten halen om nu al zeker te zijn van deelname aan de finaleronde, waarin een speelkaart voor de PDC Tour valt te verdienen.