Van Gerwen opgelucht na zege op Klaasen: ‘Ik heb een hekel aan hem’

,,Ik kan veel beter dan dit”, zei Van Gerwen voor de camera’s van RTL7. Ondanks een paar mooie finishes, één van 170 en één van 130, was hij niet tevreden met zijn spel. ,,Het duurde even voordat ik hem te pakken had. Het ging wel beter maar ik kan gewoon veel beter.”



Als verwacht gunden de twee elkaar geen blik waardig. Ook schudden Van Gerwen en Klaasen niet elkaars hand. Achter de onderlinge onvrede gaat een nooit uitgesproken incident schuil. „Ik speelde gewoon niet goed genoeg. Dat heeft ook te maken met ons verleden, ja. Wij hebben allebei een hekel aan elkaar”, zei Van Gerwen. ,,Althans... ik heb een hekel aan hem. Dat speelde me vanavond toch parten. Als ik van iemand niet wil verliezen, dan is het van Jelle.”



Bekijk het interview met Van Gerwen hieronder