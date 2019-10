Van Gerwen overrompeld door Ross Smith in eerste ronde EK

Finale tegen 'Mighty Mike'? 'Snakebite’ Wright na demonstra­tie naar eindstrijd Champions League of Darts

20 oktober Peter Wright is de eerste finalist van de Champions League of Darts 2019. ‘Snakebite’ liet in de halve finale weinig heel van WK-finalist Michael Smith: 11-5. De tegenstander van Wright in de eindstrijd in Leicester wordt Michael van Gerwen of Gerwyn Price. Zij spelen later zondagavond hun partij in de halve finale.