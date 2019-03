Van Gerwen raakt koppositie kwijt, Barney boekt eindelijk eerste zege

Van Gerwen begon wel goed aan de wedstrijd door Gurney in de tweede leg meteen te breken. Die break werd echter niet verzilverd door de regerend wereldkampioen, die meteen weer werd teruggebroken. De drie legs daaropvolgend gingen allen met de darts mee, maar in de zevende leg was het opnieuw Gurney die een leg afsnoepte die Van Gerwen was begonnen.



Het werd daardoor 3-4 voor de Noord-Ier en omdat de legs vervolgens allemaal met de darts mee gingen, moest Van Gerwen voor de tweede keer deze editie van de Premier League zijn meerdere erkennen in zijn opponent. In de vierde week verloor Van Gerwen van James Wade, die eerder op de avond met 6-6 gelijkspeelde tegen Peter Wright.



Omdat Rob Cross eerder op de avond won van Gerwyn Price (7-4) is Van Gerwen bovendien zijn koppositie kwijt.