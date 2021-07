Van Gerwen reageert verslagen op overlijden dartsicoon Fordham (59): ‘Groot man met groot hart’

Fordham werd in 2004 wereldkampioen bij de BDO, door in de finale van Mervyn King te winnen. Drie jaar later keek de Engelse darter de dood al eens in de ogen, als gevolg van decennialang alcoholmisbruik. Hij bekende verslaafd te zijn aan alcohol en soms wel een krat bier per dag te drinken. Sowieso waren er al vaker zorgen over de gezondheid van de (veel) te zware Fordham.

Wel viel hij in 2014 flink af en probeerde Fordham een comeback te maken. Later werd hij in maart 2020 in het ziekenhuis opgenomen met een darmprobleem, waarbij 16 liter vocht uit zijn lichaam moest worden afgevoerd. Begin van dit jaar werd hij zwaar getroffen door het coronavirus. ,,Ik ben verschrikkelijk bang om dood te gaan", sprak hij na zijn herstel in Engelse media. Fordham is volgens Britse media vandaag overleden in het bijzijn van zijn vrouw. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekend.

Fordham was mede vanwege zijn verschijning een kleurrijk figuur in de dartwereld. Net als vele andere topdarters maakte hij ooit de overstap van de BDO naar de PDC. Dat deed hij in 2009, maar Fordham wist binnen de professionele bond geen successen te behalen. Uiteindelijk keerde hij in 2013 terug naar de BDO. Naast de wereldtitel in 2004 bij de BDO won hij binnen diezelfde bond in 1999 ook de World Masters. Zijn laatste professionele optreden was in 2018, eveneens op de World Masters. Daarna beëindigde hij zijn carrière.

Topdarters betuigen via sociale media hun medeleven. Zo laat tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis weten dat zijn gedachten bij de familie van Fordham zijn. Ook Glen Durrant, drievoudig BDO-wereldkampioen en tegenwoordig uitkomend in de PDC, staat op Twitter stil bij het overlijden van Fordham, net als Michael van Gerwen. ,,Verschrikkelijk om dit akelige nieuws te horen", aldus de Nederlander. ,,Een groot man met een groot hart. Mijn gedachten zijn bij Jenny (zijn partner, red.) en de familie.”

Ook Chris Dobey, een van de hedendaagse talenten, laat weten aangeslagen te zijn vanwege het trieste nieuws. ,,Het was voor mij een absoluut genoegen om samen te werken en het podium te delen met deze legende. Zijn overlijden zorgt voor een groot gemis bij iedereen die met darts te maken heeft.”

Simon Whitlock, die bij de PDC in 2008 de WK-finale haalde en nog altijd tot de top van de wereld behoort, reageert eveneens via sociale media. Hij roemt Fordham als darter en vooral ook als mens.

