Van Gerwen rekent met Dekker af in Nederlands onderonsje in Minehead

Van Gerwen ging voortvarend van start en kwam al snel tot een verwachte, ruime voorsprong: 4-1. Dekker, de grote verrassing van het toernooi met zijn 52ste plek op de wereldranglijst, bleef echter geloven in een stunt. Hij knokte zich terug tot 4-4, maar daarna nam 'MvG' weer het voortouw met een 6-4 voorsprong. Weer wist Dekker zich op gelijke hoogte te knokken (6-6), maar daarna trok Van Gerwen de partij naar zich toe: 10-7.



Van Gerwen speelt later vanavond in de halve finale tegen Justin Pipe, die Daryl Gurney uitschakelde (10-9). De andere halve eindstrijd gaat tussen Rob Cross en Jonny Clayton.



De Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK. Voor de winnaar, vorig jaar was dat Michael van Gerwen, ligt er 100.000 pond klaar, bijna 112 duizend euro.