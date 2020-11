Van Gerwen ruziet met collega-darter in een rugbyshirt: ‘Dan ben je een rat’

Michael van Gerwen kreeg het zaterdag aan de stok met collega-darter Jonathan Worsley. De 36-jarige speler uit Wales verscheen in een rugbyshirt aan de ‘oche’ en dat is tegen de regels. Als gevolg van een woordenwisseling werd Worsley zelfs uit het toernooi gezet nadat hij de nummer 1 van de wereld een duw had gegeven.

Daar ging een merkwaardig verhaal aan vooraf. Op Facebook schrijft Worsley dat hij met drinken op zijn dartsshirt had gemorst en daarom van tenue moest wisselen. In een normaal TT-shirt verscheen hij aan van zijn partij, waarna hij een dag later een waarschuwing kreeg van de organisatie omdat het tegen de regels is om in een rugbyshirt (net als voetbalshirts) te darten.

Van Gerwen liet de eerste drie dagen van de PDC Winter Series aan zich voorbij gaan en maakte vrijdag weer zijn opwachting. De Nederlander moest bij een andere partij de scores noteren, maar had iemand anders bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Worsley was het opgevallen dat de vervanger van Van Gerwen ook niet geheel gekleed stond volgens de regels en sprak de organisatie daar op aan. ,,Vanmorgen kwam Van Gerwen naar mij toe en die vertelde mij dat ik hem had verklikt", schrijft Worsley. ,,Hij noemde mij meerdere malen 'rat’ en was erg intimiderend. Ik probeerde hem uit te leggen dat mijn klacht niet op hem gericht was, maar dat alle regels gewoon gelijk moeten zijn.”

Woordenwisseling en een duw

Worsley werd uiteindelijk uit het toernooi gezet omdat hij Van Gerwen een duw zou hebben gegeven. Van Gerwen reageert in een kort statement op het voorval. ,,Ik geef toe dat ik hem in de woordenwisseling een rat heb genoemd", schrijft Van Gerwen. ,,We zijn allemaal collega's. Hij kon ook gewoon naar mij toe komen en het uitpraten.”

Dat gebeurde dus niet. Worsley deelde een duw uit en de beveiligers grepen direct in, waarna Worsley door de PDC uit het toernooi werd gezet. ,,We weten allemaal wat het gevolg is als je zoiets doet, zo simpel is dat. Er is heel professioneel gehandeld door de organisatie.”

Van Gerwen, die net als vrijdag vroegtijdig werd uitgeschakeld, zegt zich er niet meer druk om te maken en richt zich nu op de Grand Slam of Darts, het toernooi dat aanstaande maandag van start gaat. ,,Daar ligt nu mijn focus op, dus ik beantwoord ook geen vragen meer over deze kwestie.”

