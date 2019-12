Van Gerwen staat opnieuw geen set af en gaat fluitend naar kwartfinale WK

Sprookje voorbij WK-sensatie Sherrock ‘deadly on the doubles’, maar Dobey overleeft

18:13 Het sprookje van de Engelse WK-sensatie Fallon Sherrock (25) is in de derde ronde tot een einde gekomen. Als eerste vrouw ooit won ze één en later ook twee wedstrijden op het grootste podium van de PDC, maar uiteindelijk was Chris Dobey een maatje te groot. The Queen of the Palace ging strijdbaar ten onder: 4-2