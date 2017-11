Van Gerwen start Players Championship met simpele zege op Nicholson

16-12 zege op Wright Van Gerwen na late versnelling naar derde Grand Slam-titel

24 november Michael van Gerwen heeft voor het derde jaar op rij de Grand Slam of Darts gewonnen. De wereldkampioen was in de eindstrijd met 16-12 te sterk voor Peter Wright. Lang ging het gelijk op, maar een versnelling van Mighty Mike in de slotfase bleek de Schot te machtig.