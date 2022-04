Van Gerwen tierend van het podium na verloren finale tegen Clayton: ‘Scheidsrechter maakt een fout’

Voor Van Gerwen begon de avond tegen een pittige tegenstander. Oud-wereldkampioen Gerwyn Price was volledig hersteld van zijn handblessure en hoopte zijn vorm van eerder dit jaar terug te vinden. Maar na zes rustige legs vond Van Gerwen het gaspedaal, en was hij geen partij voor de Welshman. Na negen legs en een eindstand van 6-3 stond er een gemiddelde van liefst 106,9 achter de naam van de Brabander. Daarbij had hij 60 procent van zijn dubbels geraakt.

In de halve finale tegen James Wade begon het duel iets chaotischer: lage gemiddeldes en direct drie breaks. Maar nadat Mighty Mike met hangen en wurgen via dubbel 3 zijn eigen leg hield en zo de voorsprong pakte, kwam hij nauwelijks meer in gevaar. The Machine, die vorige week in Manchester zijn eerste avond won, werd met 6-3 verslagen.

De finale leek hetzelfde patroon te gaan volgen. Van Gerwen pakte als eerste een break met een indrukwekkende finish (94: single 18, dubbel 19, dubbel 19), en verzilverde die ook. Maar Clayton liet zich niet gek maken en brak in de achtste leg terug voor de 4-4 stand. Ook nadat Van Gerwen in leg negen weer een break pakte, kwam Clayton - die het publiek flink tegen zich had - weer terug. Door de beslissende leg ook naar zich toe te trekken pakte Clayton niet alleen de winst in Aberdeen, maar ook de koppositie in het algemene klassement van de Premier League.

Michael van Gerwen.

‘Het was heel irritant’

Na de laatste leg was Van Gerwen ziedend op scheidsrechter Russ Bray. Die had in de laatste legs een paar keer ‘thank you’ gezegd tegen het publiek. In de zaal zat één persoon bijzonder storend te fluiten, precies op de momenten dat Clayton dubbels aan het gooien was. De Welshman zelf had er duidelijk wat last van, maar besloot geen scène te schoppen.

Voor de Vlijmenaar was het extra zinnetje van Bray te afleidend, en dat liet hij maar al te graag weten aan de scheidsrechter. Na zijn eigen laatste worp, na de laatste finish van Clayton én na het bedanken van het publiek liep de Brabander naar de ervaren ‘caller’ om zijn ongenoegen te uiten.

,,Het was heel irritant", zei Van Gerwen achteraf bij ViaPlay. ,,Ik was boos door mijn eigen spel, maar daarbuiten maakt de scheidsrechter gewoon een fout. Ik heb ook honderd keer per jaar fluitend publiek zitten. Dat gebeurt. En elke keer als ik wilde gooien, draaide hij zich om op er iets van te zeggen. Maar hij heeft niet de autoriteit om iemand eruit te gooien, en het was duidelijk dat die ene vervelende fluiter niet wilde stoppen. Toch ging hij door, en dat leidt mij af.”

Geen Schots feestje

De reden dat Clayton het publiek tegen zich had in de finale, had waarschijnlijk alles te maken met de eerste twee wedstrijden. De zaal in Aberdeen zat tot de nok toe vol met Schotse fans, die allemaal hoopten dat Peter Wright of Gary Anderson in eigen land voor succes zou zorgen.

Maar zoals vaker dit seizoen, gaf Gary Anderson totaal niet thuis. Al in de eerste legs van de avond werd de zaal stil, want sommige fans hadden hun biertjes nog niet neergezet of de Flying Scotsman stond met 3-0 achter tegen Jonny Clayton. Enkele minuten later was hij met 6-2 verslagen en kon hij weer naar huis.

Gary Anderson

Vervolgens was de hoop gevestigd op Peter Wright. De wereldkampioen gaf van te voren in een interview met PDC aan ‘iedereen van het bord te gaan blazen.’ Dat lukte in beperkte mate in de kwartfinale tegen Joe Cullen. Snakebite won met de hakken over de sloot met 6-5, en zette een prima gemiddelde neer van 103,2. Maar in de halve finales was Jonny Clayton toch een maatje te groot. Met de volledige zaal achter zich kon Wright, de nummer één van de wereld, zijn tegenstander uit Wales allerminst van het bord blazen. Het Schotse publiek deed haar best met luid boe-geroep, maar titelverdediger Jonny Clayton liet zich op geen enkel moment van de avond gek maken.

Voor de Schotse dartfans is het nu wachten op 5 mei, dan landt het dartcircus in Glasgow.

Kwartfinales

• Jonny Clayton – Gary Anderson 6-2

• Peter Wright – Joe Cullen 6-5

• James Wade – Michael Smith 6-5

• Gerwyn Price – Michael van Gerwen 3-6

Halve finales

• Jonny Clayton - Peter Wright 6-5

• James Wade - Michael van Gerwen 3-6

Finale

• Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5

