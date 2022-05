Van Gerwen, Van der Voort én Van Duijvenbode stoten door in Praag

Van Gerwen stond in de tweede ronde tegenover Karel Sedlacek, de nummer 95 van de Order of Merit. De Tsjech had in de beginfase van de wedstrijd niets in te brengen en het stond dan ook al snel 5-0 voor Mighty Mike. Die liet de teugels vervolgens iets vieren en mede door vier gemiste kansen op dubbels stond het plots 5-2. Ook in de achtste leg bleef Van Gerwen maar moeite hebben met finishen, om uiteindelijk dubbel twee te vinden en de wedstrijd met 6-2 binnen te slepen.