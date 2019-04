Van Gerwen verliest koppositie na gelijkspel tegen Price

Van Gerwen moest aan de bak, want een partij eerder op de avond veegde Rob Cross de vloer aan met thuisspeler Daryl Gurney. De Noord-Ier had ongetwijfeld meer van deze avond verwacht: 8-4 werd het voor Cross. Dat betekende dat Cross twee punten op Van Gerwen was uitgelopen en dat de Nederlander moest winnen van Price om weer op gelijke hoogte te komen. In de vijftien eerdere ontmoetingen wist Price nooit van Van Gerwen te winnen.



Van Gerwen begon moeizaam. Sterker nog: hij kwam op 1-5 achterstand. Price gooide de eerste legs uitstekend (boven de 105 gemiddeld) en was een partij te groot voor Van Gerwen, die halverwege de wedstrijd tot slechts 90 gemiddeld kwam. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam 'MVG’ beter in zijn spel en zakte Price iets in. Hierdoor kon Van Gerwen terugkomen tot 4-5. Price had genoeg pijlen om de wedstrijd te beslissen, maar kon zijn zenuwen niet onder bedwang houden. Het werd 7-7.