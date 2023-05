Van Gerwen verslaat Smith in halve finale

UK Open/Met video Sensatie: De Zwaan klopt Price, Van Gerwen wint Nederlands onderonsje, exit Noppert en Van Duijvenbo­de

In de vijfde ronde van de UK Open Darts in Minehead heeft Jeffrey de Zwaan voor een gigantische stunt gezorgd door voormalig wereldkampioen Gerwyn Price uit te schakelen (10-8). Dit jaar krijgt de ‘FA Cup of Darts’ bovendien een andere winnaar dan vorig jaar, want Danny Noppert ging verrassend onderuit tegen William O’Connor (10-9). Dirk van Duijvenbode en Martijn Kleermaker zijn ook uitgeschakeld. Laatstgenoemde moest zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen.