Van Gerwen walst over Lewis en plaatst zich voor halve finales

Middagsessie Noppert houdt zicht op volgende ronde Grand Slam, Veenstra uitgescha­keld

10 november Danny Noppert heeft zijn tweede groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts winnend afgesloten. De Fries versloeg Wayne Warren met 5-1. Een belangrijke overwinning, want Noppert heeft nu alles nog in eigen hand om door te gaan in poule F.