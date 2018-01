Van Gerwen weer koppel met worstelaar Wiese op 'Promi-WK'

Whitlock, Cross, Gurney, Price en Suljovic in Premier League 2018

2 januari Het nieuwe seizoen in de Premier League Darts (PLD) begint op 1 februari in Dublin met twee Nederlanders in het strijdperk. Michael van Gerwen, titelhouder van de lucratieve competitie, heeft zich geplaatst door zijn toppositie op de wereldranglijst. Raymond van Barneveld heeft één van de zes wildcards gekregen voor het deelnemersveld van tien spelers.