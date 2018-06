Van Gerwen wint Gibraltar Darts Trophy

Van Gerwen was in 2015 en 2016 ook al de beste in het ministaatje, vorig jaar pakte de Engelsman Michael Smith bij afwezigheid van 'Mighty Mike' de titel.



De Brabander versloeg op weg naar de finale onder anderen Vincent van der Voort (6-4). Van Gerwen rekende in de halve finale af met Steve West, de Engelsman die een ronde eerder wereldkampioen Rob Cross had geklopt (6-5). De nummer 1 van de wereldranglijst mocht door zijn zege 25.000 pond laten bijschrijven op zijn bankrekening, omgerekend bijna 28.500 euro.