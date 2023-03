Van Gerwen wint in Liverpool bij Premier League Darts

EuroTour 1 Michael van Gerwen gooit nét geen 9-darter en struikelt over eerste horde bij Baltic Sea Darts Open

Michael van Gerwen is bij de Baltic Sea Darts Open in het Duitse Kiel al over de eerste horde gestruikeld. De drievoudig wereldkampioen werd met 6-4 geklopt door de Engelsman Stephen Bunting, die al sinds 2016 niet meer van Van Gerwen had gewonnen.