Van Gerwen wint voor derde keer Austrian Darts Open

De weg naar de finale was niet makkelijk voor Van Gerwen. In de kwartfinale rekende hij af met Peter Wright (6-5) en in de halve finale wachtte hem een ontmoeting met Daryl Gurney. Donderdag werd hij in de Premier League nog met 8-5 verslagen door de Noord-Ier, maar zondag revancheerde Van Gerwen zich. Het werd 7-3. MvG wist ook Stephen Bunting (6-1) te verslaan op weg naar de finale.



In die finale tegen White ging het lang gelijk op. De Engelsman kwam even op een 1-3 voorsprong te staan, maar daarna liep Van Gerwen uit tot 7-5. White brak echter terug tot 7-7, waardoor het op een beslissende leg aan kwam. Daarin maakte Van Gerwen geen fout.



Voor Van Gerwen is het zijn 32ste Euro Tour-zege. Donderdag komt hij weer in de Premier League in actie. Dan wacht een ontmoeting met de al uitgeschakelde Wright.



Mighty Mike won in de afgelopen weken ook al de hoofdprijs in München en Saarbrücken. In die laatste stad was hij in de finale ook al White de baas.