Van verlegen bandenmonteur naar nummer 1 van de wereld: Peter Wright maakt dromen waar

De meeste aandacht ging zondagavond logischerwijs uit naar UK Open-winnaar Danny Noppert , maar diezelfde dag gebeurde er nog iets opvallends: Peter Wright nam de nummer 1-positie over van Gerwyn Price. Hij is de elfde speler die de PDC Order of Merit aanvoert.

Voor de 51-jarige Wright was het een lange weg naar de top. De in Livingston geboren Schot groeide op in Londen en gooide op zijn dertiende zijn eerste pijlen naar het bord. In 1995 deed hij voor het eerst mee aan een WK, toen nog voor de dartsbond BDO. Wright strandde in de openingsronde na een 3-1 nederlaag tegen de uiteindelijke kampioen Richie Burnett. Daarna bleef het stil rondom Wright. Hij verdiende zijn centen als bandenmonteur en gooide hooguit als amateur in de kroeg in wedstrijdverband. Af en toe maakte hij zijn opwachting in grotere toernooien, maar succesvol was dat vaak niet.



Dat veranderde in 2008. Hij nam zich, gesteund door zijn vrouw Joanne, voor om profdarter te worden. Stapje voor stapje klom hij hogerop, met in 2010 de eerste voorzichtige beloning: deelname aan het WK bij de PDC en een eerste rondepartij tegen Michael van Gerwen (1-3 nederlaag). Dat Van Gerwen jaren later zou uitgroeien tot een van zijn grootste concurrenten, had Wright op dat moment niet eens durven dromen.

Snakebite

Wright veranderde. Niet alleen qua spel, ook wat uiterlijk betreft. Bij zijn partij tegen Van Gerwen in 2010 verscheen hij met lange dreads aan de oche. Een paar jaar later ruilde hij die coupe in voor de inmiddels welbekende hanenkam. Voor elke televisiepartij zit Wright twee uur in de stoel terwijl zijn vrouw - tevens eigenaresse van een kapsalon - een kleurpalet op haar man stort. Bekendste design: een slangenkop op de linkerkant van zijn hoofd, verwijzend naar zijn bijnaam ‘Snakebite’. Maar ook kerstballen, een doodskop of andere creaties mogen bij speciale gelegenheden niet ontbreken. Het was in 2014 toen Wright voor het eerst met een hanenkam voor het dartsbord verscheen. Hij moést en zou dat jaar presteren op het WK, anders moest hij er van zijn vrouw mee stoppen; er kwam te weinig geld in het laatje. Met succes: hij bereikte de finale en verdiende genoeg geld om zijn carrière voort te zetten.



In een interview legde Wright - verlegen naast het podium, excentriek op het podium - ooit uit waarom Snakebite zijn bijnaam is. ,,Ik ben eigenlijk heel verlegen. Een beetje zoals slangen, zij willen ook graag alleen gelaten worden. Maar als je me port, dan bijt ik je.”

Volledig scherm Peter Wright tijdens de WK-finale van 2022 tegen Michael Smith. © AFP

En dat bleek geen grootspraak te zijn. Waar de opvallende Wright eerst nog werd verweten dat hij 'geen respect had voor zijn tegenstanders’ door zijn opvallende opkomst, doen collega-darters tegenwoordig zelfs met hem mee als hij de zaal betreedt onder de klanken van Don't Stop the Party van Pitbull. Hij heeft inmiddels respect verdiend en deelt voor elk groot toernooi de favorietenstatus met Jonny Clayton, Michael van Gerwen en Gerwyn Price.

Van laatstgenoemde heeft hij nu eindelijk de nummer 1-positie overgenomen. Terwijl Wright al was uitgeschakeld, moest Price de finale van de UK Open halen om nummer 1 te blijven. Dat lukte de Welshman niet: latere finalist Michael Smith was in de kwartfinales te sterk. Daarmee kwam er voor Price een einde aan een reeks van meer dan een jaar, want sinds januari 2021 voerde hij de ranking aan. Na zijn gewonnen WK-finale opende Wright al de jacht op de leidende positie van Price. ,,Volgens mij zit ik nog maar zo’n vijftien duizend pond achter Gezza. Ik kom je halen!”

Voor Wright komen er inmiddels steeds meer kruisjes te staan op de bingokaart. Wereldkampioen? Check, twee keer zelfs. Nummer 1 van de wereld? Check. Kijk niet raar op als later in het jaar een kruis wordt gezet door de Premier League, want dat is het volgende doel voor de dartsmiljonair die ooit als bandenmonteur begon.

Volledig scherm Peter Wright. © PDC