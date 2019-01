Veenstra redt het niet in Frimley Green

Sharon Prins naar kwartfina­le Lakeside, Wesley Harms naar tweede ronde

6 januari Sharon Prins heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Lakeside 2019 in het Engelse Frimley Green. De Nederlandse won met 2-0 van de Engelse Roz Bulmer. In de eerste leg gooide the Racing Angel een 156-finish, de hoogste check-out tot nu toe tijdens deze editie van de Lakeside.