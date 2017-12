Vijf darters die het Van Gerwen wel eens heel moeilijk kunnen maken

De coming man in het darts. Kwam vanuit het niets, winnaar van vier Players Championships dit jaar en verliezend finalist van het EK in Hasselt. Daar moest Voltage, zoals de bijnaam van Cross (27) is, buigen voor Mighty Mike, maar dat deed hij met verve. Steeg in amper een jaar tijd naar de 20ste plek op de wereldranglijst. Van de negen onderlinge partijen (waarvan 8 in 2017) won Van Gerwen er acht, maar in Leverkusen ging Van Gerwen dit jaar tegen hem bij de laatste 16 verrassend onderuit bij de European Darts Open. Debuteert op het WK, maar oppassen dus met deze makkelijk en stabiel gooiende man die in het zuid-Engelse Hastings woont. Is voormalig elektricien. Kruist het pad van Van Gerwen mogelijk in halve finale.