Vincent van der Voort is toe aan volgende stap: ‘Ik ben kritisch op Michael van Gerwen, andersom is dat net zo’

Door Twan Bovée



Van der Voort denkt niet direct aan een wereldtitel, maar weet dat als alles op zijn plek valt een eindzege bij een kleiner toernooi of misschien zelfs een major tot de mogelijkheden behoort. Zo stond hij al eens in de finale van de UK Open, al moeten we daarvoor wel ver terug in de tijd (2007). ,,Ik sta al zolang in de top 32. Ik weet van mezelf dat ik niet bij elk televisietoernooi de halve finale haal of zelfs win. Maar er zit echt nog meer in.”



Van der Voort is op de wereldranglijst momenteel terug te vinden op een 29ste plek. Maar dat kan en moet beter, vindt één van de snelst spelende darters ter wereld. ,,Over twee jaar moet ik wel stevig in de top 20 staan. Dat is voor mij een duidelijk en reëel doel. Daar ga ik aan werken. Liefst heb ik tegen die tijd ook een toernooi gewonnen of haal ik minimaal af en toe een halve finale.”