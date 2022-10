Volgt Michael van Gerwen bij EK het spoor van Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort?

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Duijvenbode nam een 2-0 voorsprong en kreeg drie pijlen voor de 3-0. De 30-jarige Westlander miste die echter allemaal en zag de vier jaar oudere Razma terugkomen tot 2-2. Even leek de klad erin te komen, maar met een finish van 130 wist Aubergenius zijn eigen leg toch te behouden. Drie breaks later mocht Van Duijvenbode op 5-3 voor de wedstrijd gaan gooien. Dat bleek geen probleem en zo was de zege binnen en mocht de debutant uit Letland weer naar huis. In de tweede ronde staat Van Duijvenbode tegenover Rob Cross, die met 6-5 te sterk was voor James Wade.