Voor Michael van Gerwen begint het WK darts op zondag 19 december

Na zijn partij kan Van Gerwen hoe dan ook naar huis. Bij verlies kan hij in Vlijmen blijven. Bij winst hoeft hij zich pas na Kerstmis weer te melden in Alexandra Palace. Voor die tijd worden alleen de eerste en tweede ronde afgewerkt.



De eerste Nederlander die in actie komt op het WK is Niels Zonneveld. Hij gooit zijn partij in de eerste ronde op de tweede dag van het toernooi, woensdag 16 december in de middagsessie. Zonneveld krijgt dan te maken met de Ier William O’Connor. De winnaar moet het een dag later - donderdagmiddag 17 december - in de tweede ronde opnemen tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.