Voorlopig alleen op openingsdag publiek bij WK darts na nieuwe maatregelen in Londen

De Britse regering heeft Londen in ‘tier 3' geplaatst. Daardoor zijn er in de stad geen toeschouwers bij sportevenementen mogelijk. De Britse regering beslist later of er na de kerst wel weer supporters welkom zijn. De derde ronde van het WK begint op 26 december. De finale is op zondag 3 januari.



De beslissing om de regels in Londen aan te scherpen heeft te maken met het stijgende aantal besmettingen in de Engelse hoofdstad. De afgelopen twee weken waren er ook 2000 toeschouwers welkom in de stadions, maar dat is na morgen ook weer voorbij. In sommige andere steden blijft publiek voorlopig nog wel welkom, zoals woensdag bij de topper tussen Liverpool en Tottenham Hotspur in de Premier League.



De Schot Peter Wright won vorig jaar het WK darts in Londen door Michael van Gerwen in de finale met 7-3 te verslaan.



Bekijk hier het speelschema van het WK darts, dat van woensdag 15 december tot en met zondag 3 januari wordt gehouden.