Voormalig Brits wereldkampioen darts Ted Hankey voor de rechter vanwege aanranding

Ted Hankey kreeg beroerte in partij tegen Mighty Mike

Ted Hankey was dinsdag in zijn partij tegen Michael van Gerwen niet dronken, maar kreeg tijdens zijn partij in de poulefase van de Grand Slam of Darts een beroerte. Dat heeft zijn manager, Dave Stevenson, vanavond bij de achtste finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton bevestigd. 'The Count', zoals Hankey's bijnaam luidt, lag dagenlang in het ziekenhuis. Hij moet 6 tot 8 weken absolute rust houden.

4 maart