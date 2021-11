Vorm Van Gerwen blijft stijgen: Mighty Mike pakt tweede toernooizege van het jaar

Michael van Gerwen heeft zijn tweede toernooizege van het jaar te pakken. De Nederlandse nummer drie van de PDC Order of Merit was de beste tijdens Players Championship 29, dag twee van de laatste Super Series. In de finale boog Nathan Aspinall met 8-5.

Van Gerwen rekende woensdag op weg naar de halve finale af met Boris Krcmar (6-2), Peter Hudson (6-1), Andy Boulton (6-4), Brendan Dolan (6-5), Krzysztof Ratajski (6-2) en Damon Heta (7-3).

Aspinall, nummer negen op de PDC Order of Merit, klopte onder meer Jose de Sousa en Ryan Searle. Tegen die laatste gooide The Asp een uitstekend gemiddelde van 109.23. Alleen Dirk van Duijvenbode overtrof dat vandaag. In zijn partij in de eerste ronde tegen Matt Jackson kwam de Westlander tot 109.98.

In de finale pakte Van Gerwen de eerste leg nadat Aspinall drie pijlen op zijn dubbel miste. De Engelsman plaatste vervolgens de eerste break, maar was zijn 1-3 voorsprong al snel weer kwijt. Van Gerwen kwam op 5-3, werd gebroken, maar brak dankzij vier gemiste dubbels van zijn opponent ook meteen weer terug en liep uit tot 7-4. Twee legs later was het gedaan: 8-5. Zo pakte Van Gerwen zijn eerste eindzege op een rankingtoernooi in 2021.

Van Gerwen reikte dinsdag tot de kwartfinales. Daarin verloor hij van Dave Chisnall. De 32-jarige Vlijmenaar heeft voor zijn gevoel de weg omhoog weer gevonden. Zo behaalde hij recent de finale van het EK darts en was afgelopen weekeinde tijdens de World Series of Darts Finals de halve finale het eindstation. Ook pakte hij onlangs bij de Nordic Darts Masters zijn eerste titel van dit jaar.

Raymond van Barneveld

Jelle Klaasen kende een goede dag en klopte achtereenvolgens Bradley Brooks (6-5), Ron Meulenkamp (6-5), Ross Smith (6-5) en Michael Smith (6-2). Damon Heta was vervolgens in de kwartfinale veel te sterk en zette The Cobra met 6-0 aan de kant.

Raymond van Barneveld kwam niet verder dan de laatste 32. Daarin was Jason Heaver, de nummer 103 van de PDC Order of Merit met 4-6 te sterk. Een ronde eerder waren onder meer Van Duijvenbode en Danny Noppert al uitgeschakeld. Van Duijvenbode moest ondanks een gemiddelde van 105.51 zijn meerdere erkennen in de Duitser Florian Hempel (103.52): 5-6. Noppert boog voor de Schot Andy Boulton (4-6).

