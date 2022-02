Vrije val Van Gerwen houdt maar aan, maar aan zelfvertrouwen geen gebrek

Door Max van der Put



Het feit dat hij nu kinderen heeft, de nieuwe pijlensponsor sinds vorig jaar, een andere worp… Wat nou écht de oorzaak is van de aanhoudende vormdip van Michael van Gerwen is lastig te bepalen. Natuurlijk, de wereldtop is een stuk breder en beter dan in 2016, toen hij alle grote toernooien won. Maar van alles naar niks… het verval is wel erg groot. Zeven jaar voerde hij de wereldranglijst aan, maar of hij ooit nog bovenaan zal staan op die Order of Merit?