Waarom Van Barneveld nog niet hoeft te vrezen voor het mislopen van een Tourkaart

Hoe kan hij zijn comeback laten slagen? Tot en met woensdag is voor 128 ambitieuze darters de finalefase van Q School, in Duitsland en Engeland. Met elke dag een nieuw toernooi. Vandaag verschijnt Van Barneveld opnieuw aan de oche . Het is een nieuwe kans om als dagwinnaar direct een Tourkaart bij de PDC te grijpen.

Maar ook als hij niet de beste van de dag is, kan Van Barneveld straks alsnog in het profmetier terugkeren. De eerste acht van de Order of Merit op Q School worden straks tot de Pro Tour toegelaten. Na de eerste dag staat Barney voorlopig negende, dus hoeft hij daar nog maar één plek te stijgen.

Is Barney alweer een beetje in vorm?

Tijdens de finalefase is het voor Van Barneveld vooral zaak constant te presteren, iets wat hem tijdens de voorronde goed afging. Al voor de laatste dag was hij op basis van het klassement zeker van de finaleronde. Vorige week woensdag was hij al eens dagwinnaar en geregeld had de oud-wereldkampioen in zijn partijen in achterafzaaltjes de hoogste gemiddelden, toen ook al vaak boven de honderd met drie pijlen.