Warren (57) oudste wereldkampioen bij BDO na zege op Williams

BDO-kampioen­schap bereikt dieptepunt in achteraf­zaal­tje

9 januari Afgelopen week werd Peter Wright op glorieuze wijze wereldkampioen, maar er is dezer dagen nóg een WK darts gaande in Londen. De BDO-titelstrijd, waar ooit heel Nederland naar keek, sterft nu een stille dood. ,,Het is in- en intriest.’’