Weer geen trofee voor Michael van Gerwen

Niet alleen voor Van Gerwen waren de achtste finales het eindstation. Alle nog overgebleven Nederlanders gingen in die ronde onderuit. Naast Van Gerwen waren dat Vincent van der Voort, Maik Kuivenhoven en Niels Zonneveld.



Van Gerwen, die nog altijd wacht op zijn eerste hoofdprijs van 2021, was gisteren dicht bij zijn eerste toernooizege van dit jaar. De 32-jarige Vlijmenaar reikte tot de finale, maar moest in de strijd om de hoofdprijs van 10.000 Britse ponden zijn meerdere erkennen in José de Sousa. Van Gerwen verloor met 6-8 in legs. Een dag eerder werd hij in de halve finales geëlimineerd door Joe Cullen.