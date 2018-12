Weergaloze Van Gerwen plaatst zich voor vierde WK-finale

Door Max van der Put



In 2018 won Van Gerwen wat minder dan in de jaren daarvoor, met name omdat zijn dubbels ‘niet liepen’ op belangrijke momenten. In de halve finale tegen Anderson was van dat euvel allerminst sprake. Op imponerende wijze plaatste de Vlijmenaar zich voor de eindstrijd tegen Michael Smith van morgenavond.



Na vier sets (allemaal voor MVG) stond Van Gerwen op een uitstekend gemiddelde van 109 (tegenover toch ook nog een prima 102 van Anderson) en vooral: een ongekend hoog uitgooipercentage van liefst 67%! (Anderson: 38%). Die combinatie van hoge scores en rake dubbels zijn dodelijk voor elke tegenstander. Zelfs de op één na beste speler van de wereld – Gary Anderson – moest daarom diep buigen voor Mighty Mike, al vijf jaar aanvoerder van de wereldranglijst.



Het wordt tijd voor een derde wereldtitel (na 2014 en 2017) voor de 29-jarige Vlijmenaar, maar die ligt morgenavond niet voor het oprapen. Ook de andere finalist, Michael Smith, maakte in zijn halve finale tegen Nathan Aspinall (6-3) een sterke indruk. Dat de halve finale de finale zou worden – zoals vaak klonk – valt dus nog maar te bezien.



Anderson deelde nog wel de eerste klap uit door in de eerste leg meteen ie in de eerste leg direct een klap uitdeelde door te breaken met een uitgooi van 127; in de volgende leg brak Mighty Mike direct terug: 1-1. De toon was gezet! Ook met het moyenne dat beiden in de eerste set (3-2 voor Van Gerwen) neerzetten: 111.38 versus 106.33.



Het werd tijd voor wat vuurwerk in Ally Pally, want de vier kwartfinales waren redelijk saai en eindigden allemaal in 5-2 of 5-1. Ook de halve finales werden nooit echt spannend, maar leverden wel spektakel op. In de eerste partij gooiden Michael Smith en Nathan Aspinall samen dertig keer de maximale score van 180! En daarna was het machtsvertoon van Van Gerwen zowel onverwacht als ongelooflijk om te aanschouwen. Hij trapte direct na de eerste leg het gaspedaal in, om zijn voet daar niet meer vanaf te halen tot slachtoffer Anderson al nagenoeg gevild was. Met 3-2, 3-0, 3-0, 3-1 en 3-0 had The Flying Scotsman – die wellicht door al dat geweld tegenvallend presteerde - ze vijf sets lang zien vliegen, de goede pijlen van zijn oppermachtige opponent.



Dat Anderson – net als Van Gerwen tweevoudig wereldkampioen – daarna toch nog een setje meepikte (2-3)… ach… dat was voor de statistieken. ,,Ik gaf Gary geen tijd om adem te halen in deze wedstrijd. Ja, bij 5-0, maar toen wist ik wel dat het gedaan was‘’, vertelde hij daarover meteen na afloop.‘’ Uiteindelijk werd het 6-1 in sets voor Mighty Mike, die eindigde op een moyenne van 104,76 en een uitgooipercentage van 50%.



,,Ik vind dat ik de wereldtitel verdien‘’, zei Van Gerwen gisteren na zijn ook al eenvoudig gewonnen kwartfinale tegen Ryan Joyce (5-1). Het zou bovendien helemaal passen bij de ongeschreven doelstelling die MVG zichzelf heeft opgelegd: gemiddeld eens in de twee jaar wereldkampioen worden. Alleen Michael Smith kan dat nog voorkomen. Voor Van Gerwen is het te hopen dat de man uit St. Helens zijn bijnaam Bully Boy geen eer aandoet in de finale. Want dan zou het ondanks alles toch weer een verloren WK zijn voor de nummer 1 van de wereldranglijst, die begrijpelijk met niets minder genoegen neemt dan met de Sid Waddell Trophy.