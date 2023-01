Wereldkampioen Smith te sterk voor Noppert in kwartfinale The Masters

Michael van Gerwen kwam weg met ‘arrogante’ keuze die Eric Bristow in 1983 de wereldti­tel kostte

De meningen liepen sterk uiteen na de opmerkelijke keuze die Michael van Gerwen maakte bij zijn eerste matchdart in de hoogstaande partij tegen Mensur Suljovic. Arrogant, vonden de meesten. Begrijpelijk, klonk het ook. En met dat laatste was Mighty Mike het uiteraard eens. Maar in 1983 kostte eenzelfde voorval Eric Bristow de wereldtitel.

29 december