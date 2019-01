Wereldkampioen Van Gerwen grote winnaar op PDC-gala in Londen

Derde wereldti­tel op rij voor Durrant op Lakeside

13 januari Glen Durrant is voor de derde keer op rij wereldkampioen darts geworden bij de BDO-bond. In de finale van Lakeside, waar Raymond van Barneveld vier keer de beste was, versloeg de 48-jarige Engelsman zijn landgenoot Scott Waites met 7-3.