Wessel mikte zijn pijlen bewust naast de dubbel

De dartswereld is in de ban van een dubieuze matchfixingzaak met het Nederlandse talent Wessel Nijman (20) in de hoofdrol. Ongelofelijk dom, zo constateren Jacques Nieuwlaat en Vincent van der Voort. ,,Hier komt hij nooit meer vanaf.’’

Opeens was hij daar. Een overwinning op Phil Taylor, twee zelfs op Raymond van Barneveld... Allebei werden ze slachtoffer van de zolderkamerkwaliteiten van Wessel Nijman. Tijdens het online toernooi Modus Icons of Darts was de onbekende Uitgeester via een videoverbinding zowaar de baas over de twee legendarische darters. Het is echter niet de reden waarom hij momenteel de spotlights vangt.

De twintigjarige Nijman wordt namelijk, samen met Kyle McKinstry, door de spelregelautoriteit verdacht van matchfixing, iets waarvoor hij zelf al schuld bekende. ,,Ik werd onder druk gezet om een partij te verliezen en ik stemde ermee in dit te doen’’, zei hij schuldbewust op de website van de Professional Darts Players Association. Nijman belandde op de radar van de bond nadat er enkele dubieuze weddenschappen waren gedaan op zijn wedstrijd tegen David Evans, die hij met 4-0 verloor.

Nijman, nog niet in het bezit van een PDC-tourkaart en de huidige nummer twee van de talententour, is voorlopig geschorst. ,,Dat zal echt een behoorlijke dreun voor hem zijn’’, constateert Vincent van der Voort. ,,Er staat de komende jaren echt wel een flinke kras door zijn naam heen.’’ Daar is Jacques Nieuwlaat het mee eens. De dartscommentator is tevens bestuurslid van de spelersvakbond. ,,Ik denk dat hij de gevolgen zelf nog niet eens kan overzien.’’



Denk aan sponsoren die minder happig zullen zijn om hun naam op zijn shirt te laten prijken. Of aan fans, die Nijman toch altijd zullen blijven associëren met bedrog. Ongelofelijk stom, noemt Nieuwlaat de actie van het talent. ,,Dit kleeft voor eeuwig aan zijn naam, hier komt hij echt nooit meer vanaf. Als hij over twintig jaar een keer met harde cijfers verliest, zal er meteen naar deze zaak worden gewezen. Hier blijft hij voor de rest van zijn carrière last van houden.’’

Nieuwlaat en Van der Voort verzekeren dat matchfixing in de dartswereld geen gangbaar fenomeen is. ,,Ik ben zelf nooit benaderd”, vertelt Van der Voort. ,,Ik zou het ook niet zo snel laten gebeuren, het is natuurlijk wel een beetje naïef. Door die wedstrijden op internet is de boel misschien makkelijker te manipuleren.’’ Van der Voort wijst op wat geld met je kan doen. ,,Waarschijnlijk is hij benaderd voor een hoop centjes. Hij zal tijdens dat toernooi weinig hebben verdiend en dacht waarschijnlijk: wat maakt het uit? Dat heeft hij even verkeerd gezien.’’

Nijman is door zijn management op straat gezet en gaat inmiddels diep door het stof. Nieuwlaat ondersteunt hem als vakbondslid in het proces en hoopt dat deze gebeurtenis een wake-upcall is voor de PDC. ,,Er worden aan de grote darters cursussen en trainingen gegeven om je te wapenen tegen matchfixing. We gaan ons hard maken om dat ook voor de talenten te realiseren. Zij zijn misschien nog wel vatbaarder dan de grote mannen. Die gokkers doen dat heel slim. Je wordt zo makkelijk binnen geluld en je komt er niet meer uit.’’

Wessel Nijman wilde zelf niet meer reageren op het voorval.

