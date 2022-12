Whitlock wint ondanks bizarre leg met 19 missers, Gurney en oud-wereldkampioen Burnett naar huis

Voor Richie Burnett had het een historische dag moeten worden in het Alexandra Palace. De voormalig wereldkampioen keerde na negen jaar terug op het WK. The Prince of Wales kroonde zich in 1995 tot wereldkampioen (toen nog bij de BDO) door in de finale Raymond van Barneveld te verslaan. Een jaar later verloor Burnett de WK-finale van Steve Beaton (die later dit WK tegen de Nederlandse debutant Danny van Trijp speelt, red.), waarna de Welshman in 1998 zijn derde en laatste WK-finale speelde. Het was toen Van Barneveld die zijn eerste wereldtitel won.