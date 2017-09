'Wijsneus' Van Gerwen: Taylor moet gewoon van mijn spullen afblijven

Taylor noemde Mighty Mike zaterdag bij de Champions League of Darts een 'grote wijsneus', nadat de Brabander Taylor ervan had beschuldigd aan zijn spullen te hebben gezeten. ,,Van Gerwen is de beste darter van dit moment, maar hij moet niet lopen zaniken. Ik heb geen pijl van hem aangeraakt,'' zei Taylor nadat hij hem had geklopt .

Van Gerwen reageerde vanavond in Peptalk van Ziggo Sport op de verbale vete met Taylor. ,,Taylor heeft altijd zoveel praatjes, maar hij moet gewoon van mijn spullen afblijven. Ik presenteer altijd alles exact hetzelfde. Alle pijlen liggen altijd precies hetzelfde. Nu lag het zo, dan weer zo. Daar heb ik wat van gezegd, maar dan ben ik nu de jankerd. Ik maak me er niet druk om, ga me niet verlagen tot zijn niveau. Taylor is een topdarter, de beste aller tijden, echt waar, maar als persoon valt hij me vies tegen. Het wordt echt hoog tijd dat hij afscheid gaat nemen.''